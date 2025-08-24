Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1.

Cadillac ha decidido por fin su alineación de pilotos para su entrada a la Fórmula 1 en 2026 en los nombres de Checo y Bottas, indirectamente, esto tiene una gran influencia en el destino del piloto argentino.

Según el reporte de ESPN, Alpine ofreció el asiento de Colapinto diversos pilotos.

Afortunadamente para Franco, tanto Checo como Bottas declinaron la oferta de Alpine para tomar la de Cadillac, por lo que son menos opciones para reemplazar a Franco.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

