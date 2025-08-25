Mercedes se enfrenta a casos CONTRADICTORIOS de Antonelli y Russell

El futuro de George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes sigue siendo incierto.

La mayoría de los pilotos que formarán el grid de Fórmula 1 en 2026 ya se han confirmado, pero Mercedes aún no ha anunciado oficialmente la renovación de los contratos, lo que da pie a muchas especulaciones sobre la alineación del equipo.

Aunque durante mucho tiempo se barajó un posible traslado de Max Verstappen a Mercedes, el holandés ha decidido continuar con Red Bull Racing.

Esta circunstancia ha llevado a Mercedes a centrar su atención en los pilotos actuales, ya que el equipo aún no ha presentado ofertas contractuales para Russell y Antonelli. La falta de claridad ha generado confusión y tensión, y el británico comentó que los últimos meses han estado lejos de ser tranquilos.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

La presión es parte del juego

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, habló con sinceridad sobre la situación durante una entrevista para C4.

Según él, la presión es inherente a la élite del automovilismo y los pilotos deben aprender a gestionarla. "Son profesionales de alto nivel. Este tipo de presión es parte del juego; es enorme. Me levanto cada día con esa carga y me acuesto igual", confesó el austriaco, aunque reconoció que los rumores constantes en la prensa sobre Verstappen no ayudan a preparar a sus pilotos.

Russell, quien ya había manifestado sus inquietudes sobre el acuerdo de gestión en Mercedes, insistió en que no teme perder su plaza, aunque los últimos seis meses han sido especialmente desafiantes. El piloto británico describió la situación como única, en la que los intereses no siempre coincidían, lo que estaba afectando la dinámica del equipo tanto para él como para el joven italiano.

Por otra parte, sus recientes comentarios parecen indicar que la tensión se ha disipado: "Esta verano no va a pasar nada, simplemente quiero descansar y recargar energías de cara a la segunda mitad del año. Tampoco hay una cuenta regresiva", concluyó.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!