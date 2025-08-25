Franco Colapinto Hoy: Impactante transformación física; Checo le salva la carrera en Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS

El campeonato de Fórmula 1 2025 se reinicia la próxima semana con la segunda mitad de la temporada y pilotos como Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli enfrentan gran presión. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso, una de las figuras más experimentadas de la Fórmula 1, se ha pronunciado sobre la crisis que vive Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!