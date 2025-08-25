Franco Colapinto Hoy: Impactante transformación física; Checo le salva la carrera en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS
El campeonato de Fórmula 1 2025 se reinicia la próxima semana con la segunda mitad de la temporada y pilotos como Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli enfrentan gran presión. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso, una de las figuras más experimentadas de la Fórmula 1, se ha pronunciado sobre la crisis que vive Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
