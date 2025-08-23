Colapinto, Sainz y las DIFICULTADES de los pilotos ante sus compañeros
Colapinto, Sainz y las DIFICULTADES de los pilotos ante sus compañeros
Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada.
Lewis Hamilton ha atravesado momentos difíciles desde que se unió a Ferrari, especialmente si lo comparamos con su compañero de equipo, Charles Leclerc.
El siete veces campeón del mundo aún no ha logrado subirse al podio en sus primeras 14 carreras al volante del escudería italiana, mientras que Leclerc ya ha conseguido cinco podios con el mismo coche. Además, sus actuaciones en las sesiones de clasificación han dejado mucho que desear, lo que le obliga a esforzarse aún más durante las carreras.
No es el único piloto que se ve en apuros en la clasificación en comparación con su compañero. De hecho, dos pilotos en la parrilla aún no han conseguido superar a sus colegas en una sesión clasificatoria en 2025.
Los duelos directos entre compañeros son una excelente forma de evaluar el desempeño de cada piloto, ya que ambos utilizan el mismo coche y la comparación resulta mucho más precisa.
A continuación, se muestran todos los enfrentamientos en clasificación entre compañeros de la temporada 2025 hasta la fecha. Cabe recalcar que la puntuación se basa únicamente en los actuales compañeros de equipo, por lo que no se cuentan la primera parte de la temporada de Jack Doohan en Alpine, antes de ser sustituido por Franco Colapinto, ni el reciente cambio de equipo entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson tras las dos primeras carreras.
Relacionado: El gran PELIGRO que viviría Checo Pérez en Cadillac
Enfrentamientos en clasificación entre compañeros 2025
McLarenClasificación: Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Clasificación Sprint: Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris
FerrariClasificación: Charles Leclerc 10 - 4 Lewis Hamilton Clasificación Sprint: Charles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton
MercedesClasificación: George Russell 13 - 1 Kimi Antonelli Clasificación Sprint: George Russell 2 - 1 Kimi Antonelli
Red BullClasificación: Max Verstappen 12 - 0 Yuki Tsunoda Clasificación Sprint: Max Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda
WilliamsClasificación: Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Clasificación Sprint: Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz
SauberClasificación: Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel Bortoleto Clasificación Sprint: Nico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto
Racing BullsClasificación: Isack Hadjar 9 - 3 Liam Lawson Clasificación Sprint: Isack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson
Aston MartinClasificación: Fernando Alonso 14 - 0 Lance Stroll Clasificación Sprint: Fernando Alonso 2 - 1 Lance Stroll
HaasClasificación: Esteban Ocon 8 - 6 Oliver Bearman Clasificación Sprint: Esteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman
AlpineClasificación: Pierre Gasly 6 - 2 Franco Colapinto Clasificación Sprint: Pierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
TODAS las reacciones de la llegada de Checo a Cadillac
- hace 34 minutos
Colapinto, Sainz y las DIFICULTADES de los pilotos ante sus compañeros
- hace 56 minutos
La FURIA de Wolff por mentiras de parte de F1
- 2 hours ago
¡Sorpresa! Lo que DE VERDAD piensa Ferrari sobre Hamilton
- 2 hours ago
Las TEMERARIAS palabras de Alonso que harán enfurecer a los aficionados
- 2 hours ago
Impactante revelación de Hamilton sobre su siguiente proyecto
- 2 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto