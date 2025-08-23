Colapinto, Sainz y las DIFICULTADES de los pilotos ante sus compañeros

Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada.

Lewis Hamilton ha atravesado momentos difíciles desde que se unió a Ferrari, especialmente si lo comparamos con su compañero de equipo, Charles Leclerc.

El siete veces campeón del mundo aún no ha logrado subirse al podio en sus primeras 14 carreras al volante del escudería italiana, mientras que Leclerc ya ha conseguido cinco podios con el mismo coche. Además, sus actuaciones en las sesiones de clasificación han dejado mucho que desear, lo que le obliga a esforzarse aún más durante las carreras.

No es el único piloto que se ve en apuros en la clasificación en comparación con su compañero. De hecho, dos pilotos en la parrilla aún no han conseguido superar a sus colegas en una sesión clasificatoria en 2025.

Los duelos directos entre compañeros son una excelente forma de evaluar el desempeño de cada piloto, ya que ambos utilizan el mismo coche y la comparación resulta mucho más precisa.

A continuación, se muestran todos los enfrentamientos en clasificación entre compañeros de la temporada 2025 hasta la fecha. Cabe recalcar que la puntuación se basa únicamente en los actuales compañeros de equipo, por lo que no se cuentan la primera parte de la temporada de Jack Doohan en Alpine, antes de ser sustituido por Franco Colapinto, ni el reciente cambio de equipo entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson tras las dos primeras carreras.

Relacionado: El gran PELIGRO que viviría Checo Pérez en Cadillac

Enfrentamientos en clasificación entre compañeros 2025

Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris

Ferrari

Charles Leclerc 10 - 4 Lewis HamiltonCharles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton

George Russell 13 - 1 Kimi AntonelliGeorge Russell 2 - 1 Kimi Antonelli

Red Bull

Max Verstappen 12 - 0 Yuki TsunodaMax Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda

Alex Albon 8 - 6 Carlos SainzAlex Albon 2 - 1 Carlos Sainz

Sauber

Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel BortoletoNico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto

Racing Bulls

Isack Hadjar 9 - 3 Liam LawsonIsack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson

Aston Martin

Esteban Ocon 8 - 6 Oliver BearmanEsteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman

Alpine

Pierre Gasly 6 - 2 Franco ColapintoPierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!