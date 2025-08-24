Piden a Hamilton a ABANDONAR Ferrari de inmediato

Former F1 CEO Bernie Ecclestone ha lanzado una dura advertencia a Lewis Hamilton sobre su futuro en la competición, cuestionando si debería seguir en la pista más allá de esta temporada.

Durante el Gran Premio de Hungría, Hamilton se mostró desanimado y se calificó a sí mismo de “inútil” tras haber clasificado duodécimo, e incluso sugirió que Ferrari debería considerar prescindir de él.

El siete veces campeón se unió a Ferrari en enero, pero hasta el momento no ha logrado tener el impacto esperado en el escudería de Maranello, que actualmente se sitúa en sexta posición en el campeonato.

Aunque consiguió la victoria en una carrera sprint a comienzos de año, su mejor resultado en Grandes Premios este 2025 es un cuarto puesto, mientras que Charles Leclerc ha cosechado cinco podios y una pole position en las primeras catorce carreras.

Tanto Ralf Schumacher como el británico Damon Hill han cuestionado recientemente si Hamilton debería plantearse retirarse un año antes de que venza su contrato, dadas sus actuaciones irregulares y la sensación de desgaste que transmite en las entrevistas. Ahora, Ecclestone —quien controló los derechos comerciales de la F1 entre 1987 y 2017— añade que el piloto de 40 años debería considerar poner fin a su carrera al cierre de 2025.

Según Ecclestone, "Lewis es muy talentoso, lo fue y probablemente lo siga siendo", comentó a Mail Sport. Sin embargo, como ocurre con muchos referentes del deporte al alcanzar la cima, solo hay una dirección a seguir: el declive. Lewis está agotado; tras años de competición, necesita desconectar y reinventarse por completo.

Lewis Hamilton ha tenido una complicada temporada en 2025

El exdirigente prosiguió: "Puede que Lewis no lo piense, pero pronto se acostumbrará a explorar nuevos ámbitos fuera del automovilismo. Personalmente, creo que ya hacía tiempo que considerara dar un paso al costado. No se trata de engañarse, pero seguir en esta senda solo le perjudicaría. Si yo tuviera a mi cargo su futuro, negociaría de inmediato con Ferrari y diría: 'Si tienes a alguien que pueda sustituir a Lewis, es hora de que te retires'". Además, añadió con tono severo: "No quisiera que le ocurriera algo grave; en esta etapa de su vida, luchar por un campeonato mundial no justifica el riesgo de dos años de inactividad debido a una lesión seria".

La complicada campaña de Hamilton en 2025

La falta de podios en Grandes Premios preocupa tanto a Ferrari como al propio Hamilton, pero es en la fase de clasificación donde surgen mayores problemas, ya que depende excesivamente de su rendimiento en carrera. En 10 de las 14 primeras pruebas, Hamilton quedó superado en la clasificación por Leclerc, lo que le ha permitido al piloto monegasco construir una ventaja de 42 puntos sobre el siete veces campeón.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, una de sus frases llamó especialmente la atención tras la carrera: "Cuando tienes un presentimiento y además percibes que hay muchos factores negativos en segundo plano, algo no cuadra". Estas palabras hicieron surgir dudas sobre si realmente podrá recuperar la forma que le permitió ganar un récord de 105 Grandes Premios.

Una luz de esperanza para Hamilton de cara a la pausa de verano son los cambios normativos de gran escala previstos para 2026. Dichas modificaciones podrían significar que el piloto tenga un coche que se adapte mejor a sus virtudes, algo especialmente relevante tras haber conquistado apenas dos victorias desde el último cambio significativo en 2022.

