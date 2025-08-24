F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams
F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada. ::: LEER MÁS
Según el ex piloto de Ferrari Arturo Merzario, la llegada de Lewis Hamilton al equipo italiano no fue del todo bienvenida. ::: LEER MÁS
La película de F1 se estrenó a finales de junio en cines y hasta el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, aparece en un pequeño papel. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams
- 2 hours ago
La TRISTE similitud que comparten Colapinto y Sainz
- Hoy 09:53
Hamilton podría DESTRUIR dos carreras, incluida la de Antonelli
- Hoy 09:45
El HUMILLANTE apodo con el que catalogan a la sociedad Hamilton-Ferrari
- Hoy 09:29
Checo Pérez Hoy: Se confirma su regreso a F1; Dupla asegurada en su nueva escudería
- Hoy 00:43
F1 Hoy: Alonso se lanza contra aficionados; Checo ya tiene nueva escudería
- Hoy 00:31
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto