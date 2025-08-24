close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams

F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams

Nazario Assad De León
carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada. ::: LEER MÁS

Según el ex piloto de Ferrari Arturo Merzario, la llegada de Lewis Hamilton al equipo italiano no fue del todo bienvenida. ::: LEER MÁS

La película de F1 se estrenó a finales de junio en cines y hasta el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, aparece en un pequeño papel. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1404 votos

Relacionado

Últimas Noticias

F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams
Formula 1

F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams

  • 2 hours ago
La TRISTE similitud que comparten Colapinto y Sainz

La TRISTE similitud que comparten Colapinto y Sainz

  • Hoy 09:53
Hamilton podría DESTRUIR dos carreras, incluida la de Antonelli
Ferrari

Hamilton podría DESTRUIR dos carreras, incluida la de Antonelli

  • Hoy 09:45
El HUMILLANTE apodo con el que catalogan a la sociedad Hamilton-Ferrari
Formula 1

El HUMILLANTE apodo con el que catalogan a la sociedad Hamilton-Ferrari

  • Hoy 09:29
Checo Pérez Hoy: Se confirma su regreso a F1; Dupla asegurada en su nueva escudería
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Se confirma su regreso a F1; Dupla asegurada en su nueva escudería

  • Hoy 00:43
F1 Hoy: Alonso se lanza contra aficionados; Checo ya tiene nueva escudería
Formula 1

F1 Hoy: Alonso se lanza contra aficionados; Checo ya tiene nueva escudería

  • Hoy 00:31
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x