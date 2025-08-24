F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada. ::: LEER MÁS

Según el ex piloto de Ferrari Arturo Merzario, la llegada de Lewis Hamilton al equipo italiano no fue del todo bienvenida. ::: LEER MÁS

La película de F1 se estrenó a finales de junio en cines y hasta el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, aparece en un pequeño papel. ::: LEER MÁS

