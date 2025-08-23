¡Sorpresa! Lo que DE VERDAD piensa Ferrari sobre Hamilton

Según el ex piloto de Ferrari Arturo Merzario, la llegada de Lewis Hamilton al equipo italiano no fue del todo bienvenida.

El veterano asegura que la incorporación del siete veces campeón mundial fue, en esencia, una jugada de marketing, ya que cerca del 90% de los empleados de Ferrari no estaban preparados para recibir al británico.

A comienzos de 2024 se anunció que Hamilton iniciaría su nueva etapa en Maranello.

Aunque el equipo terminó el año pasado en segundo lugar en el campeonato de constructores y realizó ajustes en la suspensión delantera para esta temporada, el piloto inglés, pese a ganar la carrera sprint en China, sigue teniendo dificultades para dominar en pista.

En Bélgica se autodenominó “inútil”, aunque luego se retractó, y su mirada ya está puesta en el próximo año, cuando la Fórmula 1 promete entrar en una nueva era.

El 90% de Ferrari estaba en contra de la llegada de Hamilton

Merzario relata, durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport, que según sus fuentes internas, la mayoría del equipo no estaba entusiasmada con la incorporación del piloto inglés.

“En primer lugar, a mi parecer, la llegada de Hamilton a Maranello fue una maniobra comercial. Aproximadamente el 90% de los integrantes de Ferrari no estuvo de acuerdo, al menos según la información que tengo”, explica el ex piloto de 82 años. Además, considera que Hamilton ya no es el mismo corredor de antaño: “Cuando un piloto deja de sentirse valorado o no forma parte de un grupo que trabaja unido hacia un objetivo común, pierde la motivación. ¿Para qué esforzarse tanto si solo se aspira a terminar en tercer puesto, especialmente cuando se sale desde la tercera fila?”

Hamilton puede reivindicarse

A pesar de las críticas, el piloto inglés no ha abandonado su aventura en Ferrari. Recientemente, el director del equipo, Frédéric Vasseur, manifestó su total confianza en Hamilton. Merzario comparte un sentimiento similar y sostiene que los 40 años del británico aún no sellan su destino.

“No se le ha descartado. Simplemente está esperando el momento adecuado. Él solo se arriesgará cuando la situación lo exija, no por apuntar a un octavo puesto. Además, si alguna vez decidiera marcharse, encontraría rápidamente otro equipo. Hamilton ya ha demostrado de qué está hecho; no se encuentra en la misma situación que Leclerc, quien todavía debe probar que es un verdadero campeón”, concluye el ex piloto.

