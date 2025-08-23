La FURIA de Wolff por mentiras de parte de F1

La película de F1 se estrenó a finales de junio en cines y hasta el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, aparece en un pequeño papel.

En una de las escenas finales, comparte pantalla con Brad Pitt, el protagonista, aunque Wolff no quedó satisfecho con su participación, al punto de considerarla desatinada y bromea diciendo que la producción le mintió.

Mientras la Fórmula 1 seguía su tradicional calendario de carreras, el equipo de rodaje capturó numerosos fragmentos que dieron lugar a una auténtica película sobre el deporte.

En junio, la versión final se estrenó en salas internacionales, recaudando la impresionante cifra de 550 millones de dólares y consolidándose como uno de los mayores éxitos del protagonista Pitt.

Gracias a esto, millones de espectadores pudieron disfrutar, al final, de la breve aparición de Wolff, aunque él mismo discrepa con la valoración de quienes aseguran que su papel fue impecable.

Wolff describe su aparición en la película de F1 como “desatinada”

Durante la última carrera de Abu Dhabi en 2024, los realizadores le pidieron a Wolff que interpretara una pequeña escena para la película, a tal punto que tuvo que memorizar una breve línea de diálogo.

Aunque le resultó interesante haber compartido momentos con figuras como Brad Pitt, Javier Bardem, Joe Kosinski y Jerry Bruckheimer, el jefe del equipo admite que no está convencido de su actuación.

“Dicen que lo hice genial, pero creo que me están mintiendo”, confesó en tono de broma a The Wall Street Journal y añadió: “Ver esa parte de la película me parece realmente desatinado”.

Según el propio Wolff, el rodaje fue tan apresurado que ni siquiera hubo tiempo para retoques de imagen o maquillaje. “No hubo estilistas, simplemente dijeron: '¡Hagámoslo ahora!' y, creo, logré ponerlos un poco nerviosos, ya que tuve que repetir la escena al menos cinco veces”, relató con una sonrisa. “Quería hacerlo bien, pero creo que no lo conseguí del todo”, concluyó.

