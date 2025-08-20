Franco Colapinto Hoy: Alonso le da consejos; Alpine define su futuro
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso, una de las figuras más experimentadas de la Fórmula 1, se ha pronunciado sobre la crisis que vive Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Estuvo por mucho tiempo la incertidumbre sobre qué haría Alpine con el segundo asiento, pero por lo visto esa incógnita ha quedado en el olvido. La escudería francesa habría tomado finalmente una decisión respecto al futuro de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly lanzó el mensaje más esperado por Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 con Alpine. ::: LEER MÁS
Hay un impresionante récord que rompió Franco Colapinto y que es una gran muestra de su talento detrás del volante. ::: LEER MÁS
