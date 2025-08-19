Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
Pierre Gasly lanzó el mensaje más esperado por Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 con Alpine.
El corredor francés dijo lo siguiente en una entrevista con FormulaHU sobre el rendimiento del equipo: "Creo que tenemos mucha gente excelente y mucho por hacer, y estamos contratando a personal clave en la fábrica.
"Se avecinan nuevas regulaciones y, desafortunadamente o afortunadamente, nuestra situación actual implica que tendremos más tiempo en el túnel de viento la próxima temporada que otros equipos.
"Trabajaremos con un nuevo proveedor de motores, lo que obviamente requiere mucha adaptación, pero sabemos que, en teoría, estamos en una buena posición para el próximo año", señaló.
Relacionado: La LEYENDA que advirtió a Franco Colapinto de la DISCRIMINACIÓN en la F1
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Habrá ANUNCIO de Checo Pérez? La fecha del Gran Premio de Italia 2025
- hace 29 minutos
Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso
- hace 29 minutos
Aconsejan a la estrella de Mercedes ABANDONAR el equipo
- hace 47 minutos
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- hace 59 minutos
Exigen un CAMBIO de Hamilton con la reestructuración de Ferrari
- 1 hour ago
Hamilton genera DUDAS sobre el Gran Premio de Países Bajos
- 2 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto