Han revelado que una leyenda de la Fórmula 1 le advirtió a Franco Colapinto de la discriminación que existe en la categoría.

Según el clip publicado por Resumido.info, esto fue lo que Rubens Barrichello le dijo al corredor argentino "Te vengo a felicitar, la verdad que hace dos o tres días que te vengo siguiendo.

"Con lo que hiciste hoy me terminás de convencer. Seguí corriendo como estás corriendo, vas a llegar a donde vos quieras. Te va a costar el doble por ser sudamericano como me costó a mí, pero no aflojés que vas a llegar", le dijo.

Relacionado: ¿Peligra Franco Colapinto? Su principal ALIADO en Alpine recibe ataque

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!