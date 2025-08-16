Uno de los principales aliados de Franco Colapinto dentro de alpine ha recibido un fuerte ataque que podría poner en vilo el futuro del corredor argentino.

Ralf Schumacher lanzó duras críticas a la forma de dirigir de Flavio Briatore en Alpine durante una entrevista con Bild. El expiloto alemán afirma que el estilo tradicional del italiano ya no es viable en la Fórmula 1 actual, donde el conocimiento técnico es esencial.

Según Schumacher, el deporte ha evolucionado y ya no basta con la imagen para dirigir un equipo: “La época de figuras como Flavio ha quedado atrás. Lo que hace falta en la cima son líderes con sólido bagaje técnico, alguien como Horner.

"En ese rol, Briatore podría aportar como organizador y en labores de networking, sirviendo de imagen hacia el exterior", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

