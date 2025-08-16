Entorno de Franco Colapinto destapa SECRETO sobre sus orígenes
El entorno de Franco Colapinto ha sacado a la luz un secreto sobre los orígenes del corredor argentino.
María Catarineu, parte del equipo de management del piloto de Alpine, habló acerca de los inicios de Franco en declaraciones que trascendieron en redes sociales: “Vi a un niño humilde con una libreta en la que tomaba notas y en carrera los destrozó a todos.
"Fue ese día que le dije a Jamie: 'tienes que ayudar a este niño'. Creamos Bullet y nuestro primer piloto fue Franco Colapinto, con el team Drivex, logró el título de la Fórmula 4 Española en 2019 y comenzó a escribir su historia grande en Europa", reveló.
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
