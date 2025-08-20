close global

﻿
Carlos Sainz and Franco Colapinto at the 2024 Abu Dhabi Grand Prix with Lewis Hamilton in the background

F1 Hoy: Sainz hace revelación sobre la Fórmula 1; Colapinto rompe récord

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Hay un impresionante récord que rompió Franco Colapinto y que es una gran muestra de su talento detrás del volante. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha recibido excelentes noticias sobre Aston Martin sobre un gran refuerzo para el equipo. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y adquirir algunos consejos sobre cómo lograr los éxitos que tuvo uno de los más grandes de la historia del deporte. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton atraviesa una etapa complicada en Ferrari. El piloto británico lucha tanto contra sí mismo como contra el coche, y en el Gran Premio de Hungría no pudo superar la duodécima posición. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1020 votos

