F1 Hoy: Sainz hace revelación sobre la Fórmula 1; Colapinto rompe récord
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Hay un impresionante récord que rompió Franco Colapinto y que es una gran muestra de su talento detrás del volante. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha recibido excelentes noticias sobre Aston Martin sobre un gran refuerzo para el equipo. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y adquirir algunos consejos sobre cómo lograr los éxitos que tuvo uno de los más grandes de la historia del deporte. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton atraviesa una etapa complicada en Ferrari. El piloto británico lucha tanto contra sí mismo como contra el coche, y en el Gran Premio de Hungría no pudo superar la duodécima posición. ::: LEER MÁS
