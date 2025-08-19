Hamilton genera DUDAS sobre el Gran Premio de Países Bajos

Lewis Hamilton atraviesa una etapa complicada en Ferrari. El piloto británico lucha tanto contra sí mismo como contra el coche, y en el Gran Premio de Hungría no pudo superar la duodécima posición.

Sus declaraciones sobre el futuro han generado dudas sobre si estará en Zandvoort tras la pausa de verano. Hamilton está claramente agotado. El siete veces campeón mundial parecía haberse planteado abandonar la Fórmula 1.

Cuando inició su aventura en Ferrari, tenía esperanzas muy distintas para la primera mitad de la temporada. No solo está lejos de pelear por el campeonato, sino que sus marcas están muy por detrás de las de su compañero Charles Leclerc.

En Hungría, el contraste fue absoluto: mientras Leclerc se llevó la pole position, Hamilton no pudo mejorar su duodécimo puesto ni durante la carrera principal.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

¿Volverá Hamilton 'normalmente' en el GP de Países Bajos?

Tras la clasificación del sábado, Hamilton admitió sentirse "completamente inútil" y llegó a sugerir que "Ferrari quizá debería apostar por otro piloto". El domingo, su tono no mejoró, comentando que se sentía igual que el día anterior y concluyó: "No tengo nada más que decir", para luego añadir que esperaba con ansias la pausa de verano.

Más tarde, se le preguntó si confirmaba su presencia en Zandvoort cuando el calendario se reanude a finales de agosto. Su respuesta fue poco convincente: "Estoy deseando volver... Espero regresar, sí".

En otra entrevista, Hamilton explicó que utilizará la pausa de verano para volver más fuerte. Aseguró que aún no debe descartarse su continuidad y que la lucha sigue abierta. Así, parece que el piloto británico no contempla seriamente tomar un receso, sino que está decidido a seguir adelante pese a las dificultades.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!