Carlos Sainz, Williams, British GP, Britain, 2025

Sainz revela todo lo que NECESITA un piloto en un GP de F1

Sainz revela todo lo que NECESITA un piloto en un GP de F1

Carlos Sainz, Williams, British GP, Britain, 2025

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y adquirir algunos consejos sobre cómo lograr los éxitos que tuvo uno de los más grandes de la historia del deporte.

En una práctica de golf que reunió al mejor jugador en la historia de la NFL y al actual piloto de Williams, intercambiaron algunos consejos sobre el deporte en el canal de Youtube de Williams.

En la charla, Tom preguntó a Carlos sobre el uso de ciertos apoyos durante la carrera para mantenerse hidratados.

"Todos tenemos esos tubos de hidratación. Ahí me pongo entre 300 y 600 mililitros, donde pongo electrolitos y un poco de cafeína. Sí, porque a mitad de carrera, para tener esa sensación de despertar, ya sabes, te sientes un poco letárgico con todas las fuerzas G y siempre estás como congestionado y necesitas despertar un poco el cerebro. Sí, y un poco de cafeína suele ir bien con los carbohidratos", explicó Carlos.

"Así que sí, hoy en día creo que con todos los nuevos estudios que dicen lo importante que es alimentarse durante el ejercicio, estoy intentando alimentarme más que antes", finalizó .

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

