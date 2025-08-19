Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso
Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso
Fernando Alonso ha recibido excelentes noticias sobre Aston Martin sobre un gran refuerzo para el equipo.
El exdirector técnico de chasis en Ferrari, Enrico Cardile, se incorpora finalmente a Aston Martin para trabajar junto a Adrian Newey.
En su ambición por convertirse en un equipo capaz de luchar por el campeonato mundial, Aston Martin fichó al legendario Newey y a Cardile, reconocido por su labor en Ferrari a mediados de 2024. Ambos tuvieron que respetar períodos de espera obligatoria en sus antiguos equipos antes de poder unirse definitivamente.
Newey se integró en marzo de este año como socio técnico de Aston Martin y ya se encuentra trabajando en el coche que les llevará a competir en la temporada 2026.
Sin embargo, Cardile inicialmente se vio impedido para unirse al equipo con sede en Silverstone debido a una disputa legal con Ferrari, que exigía el cumplimiento de un periodo adicional de espera.
Ahora, el exespecialista en aerodinámica de Ferrari ha llegado a Aston Martin como nuevo director técnico, colaborando estrechamente con la leyenda de la F1, Newey.
Junto a Andy Cowell, director del equipo, Aston Martin confía en que este renovado grupo de técnicos les ayude a alcanzar el éxito no solo en la crucial temporada 2026, sino también en el futuro.
Del equipo principal que inició la temporada 2024, únicamente se mantiene el director de ingeniería, Luca Furbatto. El resto ha sido reorganizado, con figuras como Mike Krack, ahora jefe de pista, o han dejado el equipo por completo.
Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025
El impulso hacia el campeonato mundial en Aston Martin
Aston Martin parece tener ahora todas las piezas del rompecabezas para consolidarse como un contendiente real al título mundial. Lawrence Stroll, propietario del equipo, cuenta con la ambición y los recursos necesarios, mientras que Newey aporta el peso de 25 campeonatos mundiales ganados con Williams, McLaren y Red Bull. Además, a partir de 2026, el equipo se dotará de motores Honda.
La llegada de Cardile refuerza aún más un departamento técnico que se muestra imponente, algo fundamental cuando Newey, a sus 66 años, necesitará todo el apoyo posible en esta nueva etapa.
Por si fuera poco, Aston Martin suma a Fernando Alonso, bicampeón del mundo y piloto con una vasta experiencia, a quien Newey siempre había admirado y deseado tener en el equipo.
La temporada 2026 marcará la primera vez en la que Alonso competirá en un monoplaza diseñado por Newey, y ambos expertos aspiran a impulsarse mutuamente hacia mayores éxitos.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Habrá ANUNCIO de Checo Pérez? La fecha del Gran Premio de Italia 2025
- hace 30 minutos
Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso
- hace 30 minutos
Aconsejan a la estrella de Mercedes ABANDONAR el equipo
- hace 48 minutos
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- 1 hour ago
Exigen un CAMBIO de Hamilton con la reestructuración de Ferrari
- 1 hour ago
La comparación de Ferrari con Carlos Sainz que deja MAL PARADO a Lewis Hamilton
- 2 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto