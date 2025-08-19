Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso

Fernando Alonso ha recibido excelentes noticias sobre Aston Martin sobre un gran refuerzo para el equipo.

El exdirector técnico de chasis en Ferrari, Enrico Cardile, se incorpora finalmente a Aston Martin para trabajar junto a Adrian Newey.

En su ambición por convertirse en un equipo capaz de luchar por el campeonato mundial, Aston Martin fichó al legendario Newey y a Cardile, reconocido por su labor en Ferrari a mediados de 2024. Ambos tuvieron que respetar períodos de espera obligatoria en sus antiguos equipos antes de poder unirse definitivamente.

Newey se integró en marzo de este año como socio técnico de Aston Martin y ya se encuentra trabajando en el coche que les llevará a competir en la temporada 2026.

Sin embargo, Cardile inicialmente se vio impedido para unirse al equipo con sede en Silverstone debido a una disputa legal con Ferrari, que exigía el cumplimiento de un periodo adicional de espera.

Ahora, el exespecialista en aerodinámica de Ferrari ha llegado a Aston Martin como nuevo director técnico, colaborando estrechamente con la leyenda de la F1, Newey.

Junto a Andy Cowell, director del equipo, Aston Martin confía en que este renovado grupo de técnicos les ayude a alcanzar el éxito no solo en la crucial temporada 2026, sino también en el futuro.

Del equipo principal que inició la temporada 2024, únicamente se mantiene el director de ingeniería, Luca Furbatto. El resto ha sido reorganizado, con figuras como Mike Krack, ahora jefe de pista, o han dejado el equipo por completo.

El impulso hacia el campeonato mundial en Aston Martin

Aston Martin parece tener ahora todas las piezas del rompecabezas para consolidarse como un contendiente real al título mundial. Lawrence Stroll, propietario del equipo, cuenta con la ambición y los recursos necesarios, mientras que Newey aporta el peso de 25 campeonatos mundiales ganados con Williams, McLaren y Red Bull. Además, a partir de 2026, el equipo se dotará de motores Honda.

La llegada de Cardile refuerza aún más un departamento técnico que se muestra imponente, algo fundamental cuando Newey, a sus 66 años, necesitará todo el apoyo posible en esta nueva etapa.

Por si fuera poco, Aston Martin suma a Fernando Alonso, bicampeón del mundo y piloto con una vasta experiencia, a quien Newey siempre había admirado y deseado tener en el equipo.

La temporada 2026 marcará la primera vez en la que Alonso competirá en un monoplaza diseñado por Newey, y ambos expertos aspiran a impulsarse mutuamente hacia mayores éxitos.

