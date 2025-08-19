close global

Colapinto photo for bio

Franco Colapinto Hoy: Rompe impresionante récord; Pierre Gasly emite mensaje

Franco Colapinto Hoy: Rompe impresionante récord; Pierre Gasly emite mensaje

Colapinto photo for bio

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 19 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Pierre Gasly lanzó el mensaje más esperado por Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 con Alpine. ::: LEER MÁS

Hay un impresionante récord que rompió Franco Colapinto y que es una gran muestra de su talento detrás del volante. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto, de 22 años, disfruta de unas merecidas vacaciones en Ibiza. El piloto de Alpine se relaja en la isla acompañado de un grupo de amigos y de una mujer a la que se presume es su nueva pareja: Micaela Blanco. ::: LEER MÁS

Han señalado cuál es la cualidad que separa a Franco Colapinto del resto de pilotos de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

