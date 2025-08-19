Franco Colapinto Hoy: Rompe impresionante récord; Pierre Gasly emite mensaje
Franco Colapinto Hoy: Rompe impresionante récord; Pierre Gasly emite mensaje
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 19 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Pierre Gasly lanzó el mensaje más esperado por Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 con Alpine. ::: LEER MÁS
Hay un impresionante récord que rompió Franco Colapinto y que es una gran muestra de su talento detrás del volante. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto, de 22 años, disfruta de unas merecidas vacaciones en Ibiza. El piloto de Alpine se relaja en la isla acompañado de un grupo de amigos y de una mujer a la que se presume es su nueva pareja: Micaela Blanco. ::: LEER MÁS
Han señalado cuál es la cualidad que separa a Franco Colapinto del resto de pilotos de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Sainz revela todo lo que NECESITA un piloto en un GP de F1
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Rompe impresionante récord; Pierre Gasly emite mensaje
- 2 hours ago
El IMPRESIONANTE récord que rompió Franco Colapinto
- 2 hours ago
¿Habrá ANUNCIO de Checo Pérez? La fecha del Gran Premio de Italia 2025
- 3 hours ago
Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso
- 3 hours ago
Aconsejan a la estrella de Mercedes ABANDONAR el equipo
- 3 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto