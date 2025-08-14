Han señalado cuál es la cualidad que separa a Franco Colapinto del resto de pilotos de la Fórmula 1.

Juan Fossaroli, reconocido periodista de automovilismo, reveló en una charla con InfoBae el facto que hace especial al corredor argentino: "A mí me parece que primero el talento, ¿no? Y Franco llegó y empezó alguno que, ay, qué lindo que me entrevistes vos, de dónde sos, cómo te llamas, viste algo que el periodista decía, guau.

"Y se quedaba hablando quince minutos y quince minutos. Se habían ido todos y Franco seguía hablando. No lo hace porque se quería comprar la gente, es así él. Es natural, es extrovertido, simpático.

"Como dijiste canchero, te digo una cosa, no voy a mencionar la marca, pero estábamos en China, él entra caminando con su mate y aparece un argentino y le lleva un paquete de unos bizcochitos.

"Y él va comiendo y lo llevaba y si le sacan fotos y sigue comiendo y habló con los bizcochitos, pero no le pagaron, no era una publicidad abierta, ¿no? Como decimos nosotros un chivo.

"El dueño de la marca de bizcochito dijo, ah, bueno, gracias, Franco. Y ahí también, todo el mundo que se habla de bizcochito. Lo que toca hoy, Franco, lo hace oro", sentenció.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

