Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Alonso hace gran deseo de Aston Martin; Se aleja compañero de Cadillac de Checo

F1 Hoy: Alonso hace gran deseo de Aston Martin; Se aleja compañero de Cadillac de Checo

Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 18 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Mario Isola, el director de Pirelli, proveedor de neumáticos en Fórmula 1, ha anunciado que la marca tiene en mente una serie de cambios para 2026 con el objetivo de optimizar el rendimiento de sus neumáticos de lluvia. ::: LEER MÁS

El director del equipo de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha dejado claro qué actitud le impide fichar a un gran nombre para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Christian Horner podría volver a unirse a su ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, luego de que saliera a la luz un sorprendente informe sobre un posible regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, las sensaciones en Aston Martin han cambiado mucho para este parón vacacional y ha hecho una petición específica para el regreso a las pistas. ::: LEER MÁS

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

883 votos

Fórmula 1 Red Bull Fernando Alonso Sergio Pérez Aston Martin Checo

Clasificación F1

