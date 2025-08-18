Los DRÁSTICOS cambios que tendrá Pirelli para F1 en 2026

Mario Isola, el director de Pirelli, proveedor de neumáticos en Fórmula 1, ha anunciado que la marca tiene en mente una serie de cambios para 2026 con el objetivo de optimizar el rendimiento de sus neumáticos de lluvia.

Desde hace varios años, los pilotos prefieren no utilizar neumáticos de lluvia durante las carreras, incluso cuando las condiciones lo exigen. Esto se debe, en gran medida, a que desconfían de ellos y optan por los compuestos intermedios.

En declaraciones a Motorsport.com, Isola explicó: "Hemos modificado ligeramente el dibujo de la banda de rodadura para evitar que, con la actual construcción y compuesto, se produzca un sobre calentamiento".

"Esto permite que el neumático rinda de forma más óptima en circuitos exigentes, más allá de los dos que actualmente utilizamos para pruebas: Fiorano y Paul Ricard. Para 2026, consideramos implementar un diseño completamente renovado que potencie aún más estas características."

Cómo planea Pirelli probar sus neumáticos de lluvia

Isola continuó detallando la estrategia para enfrentar el principal reto de los neumáticos de lluvia: su validación en condiciones reales.

"Aún enfrentamos el problema de no poder probarlos en circuitos que sometan a la llanta a una carga superior. Sin embargo, en cada pista –ya sea Barcelona, Jerez o cualquier otra– disponemos de un plan de respaldo con neumáticos de lluvia".

"Así, si empieza a llover, no perdemos una jornada de pruebas, sino que la convertimos en una sesión dedicada a estos neumáticos. Aunque no se trata de una simulación perfecta con rociadores, la experiencia es bastante representativa de un fin de semana de carrera real", finalizó

