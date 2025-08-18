Cadillac señala qué aleja a algunos pilotos de acompañar a Checo

El director del equipo de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha dejado claro qué actitud le impide fichar a un gran nombre para la temporada 2026.

La decisión de permitir la entrada de un undécimo equipo el próximo año ha abierto dos plazas muy codiciadas en la parrilla, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad a pilotos que habían quedado fuera de competición de volver a brillar.

Entre los nombres de peso vinculados a un posible regreso a Cadillac se encuentran figuras como Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Además, Lowdon confirmó que mantiene conversaciones con Mick Schumacher, según comentó durante su participación en el High Performance Podcast.

El presentador Jake Humphrey sugirió que tanto Mick Schumacher como Valtteri Bottas podrían tener asuntos pendientes en la Fórmula 1. Sin embargo, Lowdon fue enfático al señalar que esa situación no influirá en su decisión final. Incluso admitió sentirse reacio ante un piloto que busque demostrar un punto personal en lugar de contribuir al equipo.

"Creo que ambos ya han demostrado mucho en la pista. Cada piloto busca superarse constantemente, pero no considero eso como su principal motivación", afirmó Lowdon.

"Nuestro equipo no es una plataforma para que alguien intente probar algo; es un entorno donde se espera que el piloto entregue lo mejor de sí para contribuir al éxito colectivo. Por eso, no me convence la idea de integrar a alguien con el único objetivo de demostrar un punto personal."

Lowdon también reconoció lo amplia que es la lista de candidatos: "Por cada nombre que se mencione, mi respuesta será afirmativa, ya que todos desean competir al máximo nivel."

Could Mick Schumacher return with Cadillac?

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

¿Quién es Graeme Lowdon, el director de Cadillac F1?

Lowdon lleva dos años asesorando el proyecto Cadillac, aunque comenzó su carrera en la Fórmula 1 con Virgin Racing en 2010.

El directivo de 60 años fue presidente y director deportivo del equipo, hasta que abandonó el entonces llamado Marussia en 2015.

También fue fundamental en el arranque y la gestión de la carrera de Zhou Guanyu en la F1, y el nuevo jefe de Cadillac ha garantizado que no existirá ningún conflicto de intereses a la hora de seleccionar a los pilotos para la temporada 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!