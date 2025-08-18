El deseo MÁS GRANDE de Alonso con Aston Martin
El deseo MÁS GRANDE de Alonso con Aston Martin
Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, las sensaciones en Aston Martin han cambiado mucho para este parón vacacional y ha hecho una petición específica para el regreso a las pistas.
Fernando consiguió el quinto lugar en el Hungaroring, su mejor resultado del año con diferencia, lo cual lo puso muy contento, pero tiene claro los factores para haber logrado esto.
En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló cómo fueron los cambios que favorecieron.
"ya no pido mucho, tener 3 o 4 fines de semana como este luchando entre los 6-8 primeros, eso nos daría muchos puntos al final del año", expresó Fernando.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Alonso señala el APRENDIZAJE que necesita Aston Martin para ser relevante
- hace 17 minutos
Lewis Hamilton emite DEMANDAS a Ferrari sobre el coche de 2026
- 1 hour ago
El deseo MÁS GRANDE de Alonso con Aston Martin
- 1 hour ago
Nuevo FRACASO de Hamilton
- 1 hour ago
F1 cocina la REUNIÓN de Checo y Horner en esta escudería
- 2 hours ago
Cadillac señala qué aleja a algunos pilotos de acompañar a Checo
- 3 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto