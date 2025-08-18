El deseo MÁS GRANDE de Alonso con Aston Martin

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, las sensaciones en Aston Martin han cambiado mucho para este parón vacacional y ha hecho una petición específica para el regreso a las pistas.

Fernando consiguió el quinto lugar en el Hungaroring, su mejor resultado del año con diferencia, lo cual lo puso muy contento, pero tiene claro los factores para haber logrado esto.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló cómo fueron los cambios que favorecieron.

"ya no pido mucho, tener 3 o 4 fines de semana como este luchando entre los 6-8 primeros, eso nos daría muchos puntos al final del año", expresó Fernando.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

