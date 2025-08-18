F1 cocina la REUNIÓN de Checo y Horner en esta escudería
Christian Horner podría volver a unirse a su ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, luego de que saliera a la luz un sorprendente informe sobre un posible regreso a la Fórmula 1. Las pésimas actuaciones de Red Bull en 2025 llevaron a que el director del equipo fuera relevado tras 20 años, algo que dejó consternado a todo el paddock.
Durante su etapa en la escudería de Milton Keynes, Horner consiguió 14 títulos mundiales, lo que lo convierte en un candidato muy atractivo ahora que se encuentra sin equipo.
Aunque Alpine y Ferrari han mostrado interés en contar con sus servicios, según medios alemanes ha surgido la posibilidad de que se una al nuevo equipo Cadillac F1, que debutará en 2026, a pesar de ya tener a Graeme Lowdon al timón.
El mismo medio sugiere que Lowdon asumirá un rol distinto, ya que el recién llegado equipo de propiedad estadounidense apuesta por sumar la mayor experiencia posible de cara a su primera temporada en la competición.
¿Podrían reunirse Pérez y Horner?
Los rumores sobre una posible incorporación de Horner a Cadillac se vuelven aún más creíbles si se tiene en cuenta que su ex piloto, Sergio Pérez, es uno de los principales candidatos para ocupar uno de los dos asientos disponibles en la escudería. Pérez ha confirmado que ya se han sostenido conversaciones en busca de un acuerdo, y Lowdon manifestó su voluntad de contar al menos con un veterano de la F1 para la próxima temporada.
Durante la etapa de Pérez en Red Bull, entre 2021 y 2024, se forjó una sólida relación con Horner. En ese periodo, el piloto mexicano ayudó a la escudería a conquistar dos campeonatos mundiales de constructores.
Finalmente, Horner anunció la salida de Pérez, quien fue sustituido por Liam Lawson al término de la temporada 2024; sin embargo, el valor del seis veces ganador ha aumentado tras los problemas que han enfrentado Lawson y Yuki Tsunoda, en paralelo a Max Verstappen.
Una posible reunión entre estas dos figuras sin duda representaría un gran impulso para Cadillac, aunque no se prevé que Lowdon abandone su puesto antes del debut del equipo en 2026.
