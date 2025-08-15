El plazo para conocer el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

Dieron a conocer cuál sería el plazo para finalmente conocer el futuro de Franco Colapinto con Alpine.

Según lo informado en LastWordOnSports, el corredor argentino tendría un panorama más claro sobre su carrera en el futuro cercano: "Dado que el equipo de Enstone prioriza el desarrollo para 2026, es poco probable que su alineación de pilotos sea el centro de atención.

"Solo cuando caiga la bandera a cuadros en la final de temporada en Abu Dabi, el futuro de Colapinto estará bajo un escrutinio más riguroso. Podría decirse que Colapinto está más cerca de su compañero de equipo el día de la carrera, aunque el ritmo de Alpine implica que esto no necesariamente se materializará en puntos.

"Aun así, no hay motivos para sugerir que otro piloto lograría resultados significativamente mejores si se incorporara a mitad de temporada. El A525 es el coche más lento de la parrilla, y lo ha sido durante algún tiempo.

"Sin más actualizaciones programadas, otro cambio de piloto sería esencialmente una pérdida de tiempo. En cambio, los próximos meses servirán como un período de evaluación extendido para Colapinto", señalaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

