Han explicado los motivos detrás de los ataques que Franco Colapinto ha recibido desde Europa.

De acuerdo con la explicación compartida por InfoBae, el ruido alrededor del futuro del corredor argentino se debería a lo siguiente: "Cabe aclarar cómo es el radio pasillo en los boxes de la F1 (o paddock), tal como se lo conoce.

"La mayoría de la prensa es británica y, por ende, hay una proactividad de encolumnarse detrás de sus pilotos. Se trata de medios que tienen acreditación anual y viajan por cuatro continentes con todo el ambiente.

"En las esperas de los aeropuertos, algunas cenas, un cocktail o hasta capturas de chats ardientes de WhatsApp, hacen que el efecto bola de nieve se genere según su conveniencia.

"Que un piloto no europeo ocupe el lugar que podría haber tomado otro del Viejo Mundo puede verse como una amenaza en cuanto al negocio de los medios por los espacios de publicidad y cobertura de los eventos", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

