F1 Hoy: Tom Brady aconseja a Sainz; Colapinto va por medidas drásticas en Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 15 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Christian Horner y Red Bull Racing se han separado oficialmente, según los registros del registro mercantil del Reino Unido. Siendo esta la sentencia final al directivo tras arruinar a Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

Max Verstappen sugirió tras el Gran Premio de Hungría que fue un Lewis Hamilton miedoso el que provocó la investigación de la FIA contra el piloto holandés. ::: LEER MÁS

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 pende de un hilo y las personas que lo representan empiezas a considerar alejarse de Alpine. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y adquirir algunos consejos sobre cómo abordan sus éxitos los más grandes de la historia en otros deportes. ::: LEER MÁS

