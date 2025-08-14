Verstappen afirma que Hamilton es un MIEDOSO

Max Verstappen sugirió tras el Gran Premio de Hungría que fue un Lewis Hamilton miedoso el que provocó la investigación de la FIA contra el piloto holandés.

En la vuelta 29 de la carrera, Hamilton y Verstappen estuvieron a punto de tocarse cuando el cuatro veces campeón del mundo intentó una audaz maniobra de adelantamiento contra su viejo rival, obligando a Hamilton a salirse de la pista.

En un día complicado para ambos —Verstappen terminó en noveno lugar y Hamilton en duodécimo— los comisarios los convocaron después de la carrera, iniciándose una investigación sobre la forma de conducir de Verstappen.

Los comisarios no encontraron indicios de irregularidades por parte del holandés y optaron por no tomar medidas adicionales, mientras que Hamilton ni siquiera se presentó a la reunión.

En su entrevista posterior a la carrera, Verstappen manifestó su descontento por haber sido llamado a comparecer pese a que, en apariencia, no hubo contacto entre ambos pilotos.

"Me resulta decepcionante tener que presentarme ante los comisarios tras la carrera", afirmó. "Podrían analizarlo durante la competencia; no entiendo por qué debemos ser llamados."

Max Verstappen beat Lewis Hamilton to 2021 championship success

Verstappen añadió que el hecho de que Hamilton se retirara de la pista fue una reacción instintiva ante el sobresalto provocado al tener casi contacto. "Acerco mi coche al suyo, y él se asusta y se sale. No sé qué está pasando", concluyó.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

Hamilton vs Verstappen se reaviva

La intensa rivalidad entre Hamilton y Verstappen se ha mantenido a lo largo de los años, siendo especialmente recordada la emocionante lucha por el campeonato en 2021.

En esa contienda, Verstappen se alzó con la victoria en la última vuelta de la última carrera, tras una temporada repleta de emocionantes batallas por victorias y varios choques entre ambos.

Desde 2021, Verstappen ha dominado la Fórmula 1 al conseguir tres campeonatos consecutivos, mientras que Hamilton solo ha logrado ganar dos carreras en ese lapso.

Sin embargo, en 2025 ambos pilotos se encuentran lejos de luchar por el título debido al dominio del equipo McLaren; tanto Red Bull como Ferrari han tenido dificultades por competir de forma constante por las victorias.

En una entrevista posterior a la sesión de clasificación en Hungría, Hamilton llegó incluso a sugerir que su equipo debería reemplazarlo, ya que se encuentra en sexto lugar en el campeonato sin haber logrado ningún podio.

El hecho de que Hamilton no acudiera a la reunión para protestar contra Verstappen refuerza la sensación de que, ante los malos resultados, ya no está tan comprometido con la Fórmula 1, aunque tras la carrera confirmó que aún siente pasión por las carreras.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!