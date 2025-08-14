El entorno de Colapinto toma medidas EXTREMAS sobre Alpine
El entorno de Colapinto toma medidas EXTREMAS sobre Alpine
El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 pende de un hilo y las personas que lo representan empiezas a considerar alejarse de Alpine.
Su equipo directivo ya estudia la posibilidad de saltar a otras categorías del automovilismo, como el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y la IndyCar, en busca de nuevos horizontes.
Además, el piloto suramericano sufrió recientemente un accidente durante una prueba de neumáticos Pirelli, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre su carrera.
El prometedor argentino había llamado la atención el año pasado en Williams, cuando sustituyó temporalmente a Logan Sargeant y consiguió sumar puntos al campeonato.
A pesar de su sólido rendimiento y el respaldo de sus patrocinadores, el equipo británico optó finalmente por contar con Carlos Sainz. Con Alpine se le dio una oportunidad como piloto de reserva, llegando a reemplazar a Jack Doohan; sin embargo, aún tiene pendientes resultados importantes. En la última Gran Premio de Hungría partió en la posición catorce y terminó en el decimoctavo lugar.
Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025
Otras opciones
Según informa Formule1.nl, Colapinto ya no es la opción favorita para el equipo francés. El choque sufrido durante la prueba de neumáticos Pirelli, en el que se lesionó, ha incrementado la presión sobre el piloto.
Aunque Pirelli aseguró que el accidente no tenía relación con su nueva línea de compuestos, el incidente ha minado su posición en Alpine. Con varios pilotos mostrando interés en incorporarse al equipo, se están estudiando alternativas.
Mientras tanto, la dirección del piloto suramericano evalúa otras categorías de competición. Tanto el WEC como la serie IndyCar se perfilan como posibles salidas para Colapinto, quien podría buscar nuevos rumbos tras su etapa en la Fórmula 1.
Todo apunta a que la aventura de Colapinto, que generó grandes expectativas el año pasado, podría estar llegando a su fin en un futuro muy próximo.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
OFICIAL: Christian Horner obtiene su MERECIDO tras arruinar a Checo Pérez
- 2 hours ago
El entorno de Colapinto toma medidas EXTREMAS sobre Alpine
- hace 37 minutos
F1 Hoy: La cualidad que separa a Colapinto de resto; Checo ya tiene compañero
- 1 hour ago
La cualidad de Franco Colapinto que lo SEPARA del resto: "Lo que toca lo hace oro"
- 3 hours ago
Verstappen afirma que Hamilton es un MIEDOSO
- Hoy 18:01
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- Hoy 18:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto