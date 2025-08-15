¡Tom Brady aconseja a Sainz ser PSICÓPATA!

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y adquirir algunos consejos sobre cómo abordan sus éxitos los más grandes de la historia en otros deportes.

En una práctica de golf que reunió al mejor jugador en la historia de la NFL y al actual piloto de Williams, intercambiaron algunos consejos sobre el deporte en el canal de Youtube de Brady.

En la charla, Carlos preguntó a Brady sobre la mentalidad que él utilizaba en el campo de juego para poder llegar al éxito que logró.

"Creo que era un poco psicópata. Trataba cada día como si fuera el día más importante, como si fuera un Super Bowl. Trataba los entrenamientos como si fueran el Super Bowl y creo que nunca hubo un momento en que mis compañeros no sintieran que era el día más importante, incluso si era relativamente insignificante", dejó claro Brady.

"Así que diría que mi competitividad diaria para ganar consistía en esforzarme al máximo todo el tiempo. Todos en mi equipo sentían que debían ponerse serios y prestar atención, porque si los responsabilizaba, estaban fuera, no como si los corriéramos del equipo, pero no serían parte de lo que hacíamos", agregó.

"Y todos los chicos que eran competitivos como yo decían: 'Perfecto, ese es el que quiero que sea mi líder'", finalizó Tom.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

