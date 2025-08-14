F1 Hoy: La cualidad que separa a Colapinto de resto; Checo ya tiene compañero
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 14 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Aston Martin ha hablado honestamente sobre si tendrán lo necesario para poder darle un nuevo campeonato del mundo a Fernando Alonso. ::: LEER MÁS
Alexander Albon confesó cuales han sido las consecuencias de compartir equipo con Carlos Sainz en Williams. ::: LEER MÁS
Cadillac estaría cercano a cerrar un nuevo refuerzo para completar al equipo de Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Han señalado cuál es la cualidad que separa a Franco Colapinto del resto de pilotos de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
