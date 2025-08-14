close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: La cualidad que separa a Colapinto de resto; Checo ya tiene compañero

F1 Hoy: La cualidad que separa a Colapinto de resto; Checo ya tiene compañero

Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 14 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Aston Martin ha hablado honestamente sobre si tendrán lo necesario para poder darle un nuevo campeonato del mundo a Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Alexander Albon confesó cuales han sido las consecuencias de compartir equipo con Carlos Sainz en Williams. ::: LEER MÁS

Cadillac estaría cercano a cerrar un nuevo refuerzo para completar al equipo de Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Han señalado cuál es la cualidad que separa a Franco Colapinto del resto de pilotos de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

214 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Carlos Sainz Sergio Pérez Aston Martin Franco Colapinto

Últimas Noticias

Red Bull

OFICIAL: Christian Horner obtiene su MERECIDO tras arruinar a Checo Pérez

  • 2 hours ago
Alpine

El entorno de Colapinto toma medidas EXTREMAS sobre Alpine

  • hace 37 minutos
Formula 1

F1 Hoy: La cualidad que separa a Colapinto de resto; Checo ya tiene compañero

  • 1 hour ago
Alpine

La cualidad de Franco Colapinto que lo SEPARA del resto: "Lo que toca lo hace oro"

  • 3 hours ago
Formula 1

Verstappen afirma que Hamilton es un MIEDOSO

  • Hoy 18:01
Cadillac

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • Hoy 18:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x