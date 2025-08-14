Alex Albon revela el VERDADERO EFECTO de ser compañero de Carlos Sainz
Alexander Albon confesó cuales han sido las consecuencias de compartir equipo con Carlos Sainz en Williams.
En entrevista con RacingNews365, el ex piloto de Red Bull habló sobre el corredor nacido en Madrid: "Lo que más aprendí de Carlos es su comunicación y la forma en que trabaja Ferrari...
"Su ética de trabajo y cómo presentan las reuniones y cosas así. Creo que ha sido realmente interesante, porque, como dije, es un piloto con experiencia y sabe lo que quiere en el coche.
"He aprendido más de Carlos, posiblemente fuera del coche, que dentro, en muchos sentidos, pero no es en el mal sentido. Eso demuestra que es muy bueno con el equipo y entiende la dirección que debe tomar el coche", señaló.
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
