Carlos Sainz podría recibir la MEJOR noticia gracias a Lewis Hamilton
Carlos Sainz podría recibir la mejor noticia para su carrera gracias a Lewis Hamilton, el mismo quien le quitó su asiento en Ferrari.
Tras las declaraciones del británico en el Gran Premio de Hungría, donde insinuó que Ferrari debería considerar reemplazarlo, el ex piloto Johnny Herbert se ha preguntado quién podría ocupar el asiento del siete veces campeón en caso de un retiro prematuro.
Herbert comentó: “No creo que se trate de Verstappen. Probablemente podría ser uno de los pilotos más jóvenes. Vi una breve entrevista con Carlos Sainz en la que, al preguntársele si volvería a Ferrari, respondió: ‘¡Sí, tal vez!’”.
Añadió además: “Carlos hacía un trabajo excepcional y sabía mantener a raya a Charles. Aunque ahora le cueste algo en Williams, todos recordamos lo bien que lo hacía cuando militaba en Ferrari.”
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
