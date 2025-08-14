Aston Martin RESPONDE si podrán hacer campeón a Fernando Alonso

Aston Martin ha hablado honestamente sobre si tendrán lo necesario para poder darle un nuevo campeonato del mundo a Fernando Alonso.

Andy Cowell, jefe de equipo, habló con PlanetF1 sobre el potencial de la escudería con la llegada de nuevos elementos como Adrian Newey y si será suficiente: "Creo que tenemos las piezas correctas.

"Creo que están tomando la forma adecuada y encajando mejor que antes, pero no creo que ni siquiera una organización campeona pueda decir que todas las piezas encajan a la perfección.

"Nunca diré que nada es perfecto. Siempre diré que se puede mejorar, e imagino que habrá alguna pieza que tengamos que añadir al rompecabezas a medida que avanzamos. Así que estamos haciendo un gran progreso.

"La determinación está ahí, la visión está ahí; todo lo que pensamos lo podemos introducir, todo lo que queremos mejorar. A juzgar por los comentarios de Adrian sobre dónde está la excelencia, estamos elevando nuestros objetivos y nuestras expectativas para ir más allá de la excelencia, y estamos trabajando duro para lograrlo lo más rápido posible en tiempo récord", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

