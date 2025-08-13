F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 13 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz podría recibir la mejor noticia para su carrera gracias a Lewis Hamilton, el mismo quien le quitó su asiento en Ferrari. ::: LEER MÁS

Habría planes detrás de bastidores para juntar a Fernando Alonso con otro español en Aston Martin. ::: LEER MÁS

Christian Horner podría terminar reunido de nuevo con Sergio Pérez en el futuro cercano dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Ante la inestabilidad que se vive dentro de Alpine, Franco Colapinto ya estaría volteando a otros asientos. ::: LEER MÁS

