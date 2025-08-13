close global

Sainz, Ferrari, Alonso, Aston Martin, Italy, Monza, 2023

F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión

F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión

Sainz, Ferrari, Alonso, Aston Martin, Italy, Monza, 2023

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 13 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz podría recibir la mejor noticia para su carrera gracias a Lewis Hamilton, el mismo quien le quitó su asiento en Ferrari. ::: LEER MÁS

Habría planes detrás de bastidores para juntar a Fernando Alonso con otro español en Aston Martin. ::: LEER MÁS

Christian Horner podría terminar reunido de nuevo con Sergio Pérez en el futuro cercano dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Ante la inestabilidad que se vive dentro de Alpine, Franco Colapinto ya estaría volteando a otros asientos. ::: LEER MÁS

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

Fernando Alonso Carlos Sainz Ferrari Sergio Pérez Lewis Hamilton Aston Martin
Cadillac

TODOS los detalles de la negociación Cadillac-Checo

  • hace 4 minutos
Formula 1

F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión

  • 1 hour ago
Sergio Pérez

Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"

  • 2 hours ago
Mercedes

ÚLTIMA HORA: Mercedes se reúne con Max Verstappen ¿el adiós de Kimi Antonelli?

  • Hoy 15:54
Alpine

¿Adiós Alpine? El nuevo ASIENTO que tiene en la mira Franco Colapinto

  • 3 hours ago
Cadillac

BOMBAZO: Christian Horner volvería a REUNIRSE con Checo Pérez

  • Hoy 18:00
