BOMBAZO: Christian Horner volvería a REUNIRSE con Checo Pérez

Christian Horner podría terminar reunido de nuevo con Sergio Pérez en el futuro cercano dentro de la Fórmula 1.

El jefe de equipo británico, ex Red Bull Racing, tendría como un destino lógico el nuevo equipo de Checo. Según AutoMotorUndSport, esta posibilidad no está descartada: "Con la salida de Horner, la Fórmula 1 pierde una de sus caras más famosas en el paddock.

"Ya hay rumores sobre el ex piloto de carreras sobre quién podría convertirse en el próximo empleador. El recién llegado Cadillac parece ser un lugar de aterrizaje, como se puede escuchar en el portódromo de la Fórmula 1.

"Cuando Horner todavía era jefe del equipo Red Bull, Ferrari también se asoció con él. Sin embargo, después de la extensión del contrato de Frédéric Vasseur, esto está fuera de la mesa por el momento", señalaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

