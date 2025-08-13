close global

F1 Hoy: Sainz exhibe a Ferrari; Comparan a Hamilton con Messi

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 13 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Por fin han destapado la fecha final en la que se dará el anuncio para el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Ya hay planes en Cadillac para escoger al compañero de equipo de Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton cree que ya no rinde. Sin embargo, nadie podría negar que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores pilotos de la historia. Quizás tenga razón al pensar que su etapa en la Fórmula 1 se acerca a su final. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha señalado la gran diferencia entre la manera de comportarse de Ferrari y de Williams para con sus pilotos. ::: LEER MÁS

