F1 Hoy: Sainz exhibe a Ferrari; Comparan a Hamilton con Messi
F1 Hoy: Sainz exhibe a Ferrari; Comparan a Hamilton con Messi
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 13 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Por fin han destapado la fecha final en la que se dará el anuncio para el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Ya hay planes en Cadillac para escoger al compañero de equipo de Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton cree que ya no rinde. Sin embargo, nadie podría negar que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores pilotos de la historia. Quizás tenga razón al pensar que su etapa en la Fórmula 1 se acerca a su final. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha señalado la gran diferencia entre la manera de comportarse de Ferrari y de Williams para con sus pilotos. ::: LEER MÁS
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: Mercedes se reúne con Max Verstappen ¿el adiós de Kimi Antonelli?
- hace 35 minutos
Carlos Sainz podría recibir la MEJOR noticia gracias a Lewis Hamilton
- hace 30 minutos
¿Lewis Hamilton traiciona a Ferrari? Mercedes confirma contactos
- 1 hour ago
Mercedes le pone un gran 'PERO' a Kimi Antonelli
- 1 hour ago
PELIGRA el futuro de Kimi Antonelli: "Max Verstappen firmará por varios años"
- 1 hour ago
F1 Hoy: Sainz exhibe a Ferrari; Comparan a Hamilton con Messi
- Hoy 12:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto