Comparan a Hamilton con Messi, ¡Para MAL!

Lewis Hamilton cree que ya no rinde. Sin embargo, nadie podría negar que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores pilotos de la historia. Quizás tenga razón al pensar que su etapa en la Fórmula 1 se acerca a su final.

El piloto pasó otro fin de semana lleno de frustraciones con Ferrari durante el Gran Premio de Hungría, tras arrancar y acabar en la duodécima posición. Con el legendario equipo decidiendo apostar a largo plazo al mantener a Fred Vasseur, surge la pregunta: ¿debería un veterano de 40 años seguir formando parte de esos planes?

Parece que Hamilton retrocede en Ferrari; salvo por una victoria en la carrera sprint, su desempeño se asemeja más a un paseo triunfal similar al de Lionel Messi en la MLS.

Mientras la otra leyenda sigue llenando estadios y vendiendo montones de mercancía, la verdad es que este podría ser su último acto, un emotivo adiós para reconfortar a los aficionados antes del inevitable cierre de un ciclo.

Ni siquiera se puede sostener que la presencia de Hamilton haya ayudado a mejorar el rendimiento de Charles Leclerc, quien, a diferencia de las tres victorias del año pasado, no ha conseguido ninguna en esta temporada y volvió a fallar al convertir una pole position en triunfo.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

La negatividad en Ferrari persiste pese a contar con Lewis Hamilton

Incluso antes de la carrera, Ferrari mostraba sus expectativas moderadas al tuitear “Looking to convert pole into points”. No se atrevieron ni a soñar con la victoria. Si el encargado de las redes sociales no cree en el éxito, ¿qué esperanza pueden tener?

Looking to turn pole into points 👏 pic.twitter.com/AGHW8scHTx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 3, 2025

Si Hamilton fuese un agente libre, ¿acaso lo contrataría Ferrari? Es muy dudoso. En la cima compiten pilotos jóvenes y llenos de proyección que miran hacia el futuro, mientras que el resto de equipos no pueden permitirse financiar la enorme inversión que supone contar con él. Sería impensable ver al veterano unirse a una escudería con menos recursos.

La única opción razonable sería un traslado a Aston Martin, donde podría desempeñar el rol de mentor para Lance Stroll. Pero, ¿quiere realmente la leyenda británica acabar su carrera asumiendo el papel de cuidador?

Es lamentable aceptar que probablemente nunca volvamos a ver a Lewis Hamilton ganar una carrera de Fórmula 1. Ha sido un piloto extraordinario, pero el final de su etapa en la competición se vislumbra cada vez más cercano.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!