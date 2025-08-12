Comparan a Hamilton con Messi, ¡Para MAL!
Comparan a Hamilton con Messi, ¡Para MAL!
Lewis Hamilton cree que ya no rinde. Sin embargo, nadie podría negar que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores pilotos de la historia. Quizás tenga razón al pensar que su etapa en la Fórmula 1 se acerca a su final.
El piloto pasó otro fin de semana lleno de frustraciones con Ferrari durante el Gran Premio de Hungría, tras arrancar y acabar en la duodécima posición. Con el legendario equipo decidiendo apostar a largo plazo al mantener a Fred Vasseur, surge la pregunta: ¿debería un veterano de 40 años seguir formando parte de esos planes?
Parece que Hamilton retrocede en Ferrari; salvo por una victoria en la carrera sprint, su desempeño se asemeja más a un paseo triunfal similar al de Lionel Messi en la MLS.
Mientras la otra leyenda sigue llenando estadios y vendiendo montones de mercancía, la verdad es que este podría ser su último acto, un emotivo adiós para reconfortar a los aficionados antes del inevitable cierre de un ciclo.
Ni siquiera se puede sostener que la presencia de Hamilton haya ayudado a mejorar el rendimiento de Charles Leclerc, quien, a diferencia de las tres victorias del año pasado, no ha conseguido ninguna en esta temporada y volvió a fallar al convertir una pole position en triunfo.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
La negatividad en Ferrari persiste pese a contar con Lewis Hamilton
Incluso antes de la carrera, Ferrari mostraba sus expectativas moderadas al tuitear “Looking to convert pole into points”. No se atrevieron ni a soñar con la victoria. Si el encargado de las redes sociales no cree en el éxito, ¿qué esperanza pueden tener?
Looking to turn pole into points 👏 pic.twitter.com/AGHW8scHTx— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 3, 2025
Si Hamilton fuese un agente libre, ¿acaso lo contrataría Ferrari? Es muy dudoso. En la cima compiten pilotos jóvenes y llenos de proyección que miran hacia el futuro, mientras que el resto de equipos no pueden permitirse financiar la enorme inversión que supone contar con él. Sería impensable ver al veterano unirse a una escudería con menos recursos.
La única opción razonable sería un traslado a Aston Martin, donde podría desempeñar el rol de mentor para Lance Stroll. Pero, ¿quiere realmente la leyenda británica acabar su carrera asumiendo el papel de cuidador?
Es lamentable aceptar que probablemente nunca volvamos a ver a Lewis Hamilton ganar una carrera de Fórmula 1. Ha sido un piloto extraordinario, pero el final de su etapa en la competición se vislumbra cada vez más cercano.
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: ¡Confirman acuerdo para el REGRESO de Checo Pérez a la F1!
- 3 hours ago
Leclerc, decepcionado y FRUSTRADO en Ferrari
- hace 8 minutos
El PLAN de Cadillac para el COMPAÑERO de Checo Pérez
- hace 38 minutos
Comparan a Hamilton con Messi, ¡Para MAL!
- 1 hour ago
BREAKING: ¡Destapan la FECHA para el anuncio del regreso de Checo Pérez!
- 1 hour ago
Hamilton, obligado a ABANDONAR tras pelea con Verstappen
- 1 hour ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto