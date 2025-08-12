El PLAN de Cadillac para el COMPAÑERO de Checo Pérez

Ya hay planes en Cadillac para escoger al compañero de equipo de Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Thomas Maher, reconocido periodista de automovilismo, compartió información sobre la postura del equipo norteamericano para su debut en el próximo campeonato.

"Diversas fuentes han informado a PlanetF1.com que Pérez ha llegado a un acuerdo con Cadillac que le permitirá regresar a la parrilla, con un anuncio previsto para el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza.

"Si bien la decisión de fichar a Pérez cubre una de las plazas, la atención se centrará ahora en quién ocupará la otra. Si bien Bottas cumpliría muchos de los mismos requisitos que Pérez, se cree que el equipo optará por un piloto novato para el segundo puesto", reportaron.

Relacionado: BREAKING: ¡Destapan la FECHA para el anuncio del regreso de Checo Pérez!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!