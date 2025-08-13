La gran OFENSA de Ferrari a Sainz que lo hizo llegar a Williams
La gran OFENSA de Ferrari a Sainz que lo hizo llegar a Williams
Carlos Sainz ha señalado la gran diferencia entre la manera de comportarse de Ferrari y de Williams para con sus pilotos.
El piloto español fue traicionado por Ferrari para anunciar la llegada de Lewis Hamilton a sus espaldas, por lo que ha reconocido la gran diferencia de James Vowles en ese aspecto.
En palabras de Sainz, la manera en la que Vowles se dirigió a él fue lo más importante para convencerlo en ir a Williams.
“Agradecí mucho esa sinceridad. Venía de un equipo donde me decían una cosa y luego hacían otra”, señaló el español de Williams.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Hoy: Confirman regreso en 2026: Revelan su nuevo equipo; Destapan fecha del anuncio
- hace 38 minutos
La gran OFENSA de Ferrari a Sainz que lo hizo llegar a Williams
- 1 hour ago
F1 Hoy: Checo tiene nuevo equipo de Fórmula 1; Bortoleto se manifiesta sobre Alonso
- 2 hours ago
Alonso señala una MONTAÑA RUSA en Aston Martin
- Ayer 22:00
Franco Colapinto Hoy: Más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1; Alpine toma la decisión
- Ayer 21:00
Lo ÚLTIMO sobre el futuro de Antonelli y Russell en Mercedes
- Ayer 20:10
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto