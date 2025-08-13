La gran OFENSA de Ferrari a Sainz que lo hizo llegar a Williams

Carlos Sainz ha señalado la gran diferencia entre la manera de comportarse de Ferrari y de Williams para con sus pilotos.

El piloto español fue traicionado por Ferrari para anunciar la llegada de Lewis Hamilton a sus espaldas, por lo que ha reconocido la gran diferencia de James Vowles en ese aspecto.

En palabras de Sainz, la manera en la que Vowles se dirigió a él fue lo más importante para convencerlo en ir a Williams.

“Agradecí mucho esa sinceridad. Venía de un equipo donde me decían una cosa y luego hacían otra”, señaló el español de Williams.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

