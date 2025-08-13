close global

﻿
Carlos Sainz, Williams, Bahrain, 2025

La gran OFENSA de Ferrari a Sainz que lo hizo llegar a Williams

Carlos Sainz, Williams, Bahrain, 2025

Carlos Sainz ha señalado la gran diferencia entre la manera de comportarse de Ferrari y de Williams para con sus pilotos.

El piloto español fue traicionado por Ferrari para anunciar la llegada de Lewis Hamilton a sus espaldas, por lo que ha reconocido la gran diferencia de James Vowles en ese aspecto.

En palabras de Sainz, la manera en la que Vowles se dirigió a él fue lo más importante para convencerlo en ir a Williams.

“Agradecí mucho esa sinceridad. Venía de un equipo donde me decían una cosa y luego hacían otra”, señaló el español de Williams.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

  • 1. McLaren 559 puntos
  • 2. Ferrari 260 puntos
  • 3. Mercedes 236 puntos
  • 4. Red Bull Racing 194 puntos
  • 5. Williams 70 puntos
  • 6. Aston Martin 52 puntos
  • 6. Kick Sauber 51 puntos
  • 7. Racing Bulls 45 puntos
  • 9. Haas 35 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

