F1 Hoy: Checo enloquece a sus fans; Hamilton insinúa su retiro

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 12 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami. ::: LEER MÁS

Una publicación en redes sociales de Sergio Pérez ha desatado la euforia entre sus seguidores, mientras se mantiene en reserva cuál será el siguiente paso en la carrera del piloto mexicano. ::: LEER MÁS

Según el ex comisario de la FIA, Johnny Herbert, ya es hora de que Aston Martin opte por Lance Stroll en lugar de Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton vivió una tarde que preferiría olvidar en el Hungaroring. Al finalizar la sesión, sus frustraciones se hicieron evidentes y no dudó en afirmar que Ferrari debería considerar otras opciones en cuanto a pilotos. ::: LEER MÁS

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

82021 votos

