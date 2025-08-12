F1 Hoy: Checo enloquece a sus fans; Hamilton insinúa su retiro
F1 Hoy: Checo enloquece a sus fans; Hamilton insinúa su retiro
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 12 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami. ::: LEER MÁS
Una publicación en redes sociales de Sergio Pérez ha desatado la euforia entre sus seguidores, mientras se mantiene en reserva cuál será el siguiente paso en la carrera del piloto mexicano. ::: LEER MÁS
Según el ex comisario de la FIA, Johnny Herbert, ya es hora de que Aston Martin opte por Lance Stroll en lugar de Fernando Alonso. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton vivió una tarde que preferiría olvidar en el Hungaroring. Al finalizar la sesión, sus frustraciones se hicieron evidentes y no dudó en afirmar que Ferrari debería considerar otras opciones en cuanto a pilotos. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
- 3 hours ago
Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1
- Hoy 03:00
F1 Hoy: Preocupación para Sainz en Zandvoort; Certeza en el futuro de Colapinto
- Hoy 01:00
El IMPACTANTE cambio de Checo para volver a la F1
- Hoy 00:00
Piden a Alonso CEDER ante Stroll en Aston Martin
- Ayer 23:00
Franco Colapinto Hoy: Enormes noticias desde Alpine; Revelan factores de presión
- Ayer 22:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto