Piden a Alonso CEDER ante Stroll en Aston Martin

Según el exsteward de la FIA, Johnny Herbert, ya es hora de que Aston Martin opte por Lance Stroll en lugar de Fernando Alonso. Mientras el piloto español ha perdido parte de su antiguo brillo, el joven canadiense, hijo del jefe, continúa mejorando notablemente.

Ambos pilotos de Aston Martin suman ahora 26 puntos. Alonso se encuentra en la posición 11, apenas por delante de su compañero. La posición privilegiada de Stroll, garantizada por su condición de hijo del jefe, le permite mantener su asiento sin mayores dudas. Aunque Alonso ya no es el joven de antaño, aún puede sacar lo mejor a su coche y lograr actuaciones destacadas.

Herbert opina que el declive del bicampeón ya ha comenzado. "Lance tuvo una buena carrera y no se distanció mucho de Alonso. Aunque recibe muchas críticas, estuvo muy cerca del experimentado Fernando, de quien la gente sigue hablando de forma positiva", comentó Herbert tras la carrera en Hungaroring, según lo informado por Grosvenor Casino.

Mientras Alonso fue eliminado en quinta posición, Stroll cruzó la meta en séptimo lugar. "Si puede competir tan de cerca de un piloto tan valorado como Fernando Alonso, es un logro realmente impresionante."

'Alonso era especial'

Herbert atribuye que Stroll se haya acercado tanto a los tiempos de Alonso, en parte, a la experiencia y edad del español: "Eso influye. Con 43 años, ¿es Fernando el mismo de cuando ganó sus dos campeonatos mundiales? Yo diría que ya no. Fue un piloto excepcional aquella época, realizando maniobras increíbles. Pero el final se acerca, y es necesario evaluar lo que conviene al equipo. Por supuesto, sigue siendo un competidor motivado y tuvo una carrera estelar el fin de semana pasado."

En este contexto, Herbert insiste en que Alonso debería dar paso a Stroll: "Hay que pensar en lo que es más beneficioso para el futuro. Lance ha demostrado que, en este momento, está al nivel de Fernando e incluso podría superarlo. Es momento de tomar una decisión."

Según el ex comisario, la única pieza capaz de devolver el equilibrio en Aston Martin sería Max Verstappen. "Si tuviera que elegir, preferiría a Max sobre Fernando."

