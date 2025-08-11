Checo ENLOQUECE a los fans de la F1 con su anuncio de regreso

Una publicación en redes sociales de Sergio Pérez ha desatado la euforia entre sus seguidores, mientras se mantiene en reserva cuál será el siguiente paso en la carrera del piloto mexicano.

Perez fue despedido de la F1 al final de la temporada 2024, al ser reemplazado por Liam Lawson en Red Bull y sin haber tenido tiempo para buscar otro asiento en la categoría.

Ante esta situación, el piloto optó por tomarse un receso temporal. Tanto él como su equipo han dejado claro que su etapa en la Fórmula 1 aún no ha terminado y que están explorando caminos para su regreso.

Cadillac y Alpine han sido los dos equipos más vinculados con la posibilidad de contar con sus servicios para 2026, aunque el sextuple campeón de Grandes Premios guarda celosamente sus planes futuros.

Sin embargo, un nuevo vídeo en Instagram, que combina efectos sonoros de autos de carrera y actúa como anuncio de equipamiento para competición, ha hecho enloquecer a sus fans. El pie de foto del vídeo decía: “Algo se enciende de nuevo. ¿Estás listo? Mantente atento a mi nueva colección que llegará muy pronto junto a @majasportswear.”

Los aficionados acudieron a la sección de comentarios para recriminar a Pérez por crear falsas expectativas con lo que parecía un anuncio oficial. Un usuario expresó: “CHECO, CREÍ QUE ERA EL ANUNCIO DE TU REGRESO, no me hagas esto”, mientras otro comentó: “Por un instante pensé que estabas anunciando tu fichaje por Cadillac.”

Sergio Pérez fue despedido a finales de 2024

El tema Cadillac también se hizo evidente en los comentarios. Un aficionado escribió: “Interesante forma de insinuarnos que te vas a Cadillac... ¡pero me encanta!”, y otro se mostró visiblemente emocionado ante la posibilidad de un regreso de Checo: “TE QUIERO, CHECO, YA ANUNCIASTE TU REGRESO.”

¿Dónde competirá Pérez en 2026?

Cadillac parece ser la opción más concreta para Pérez, ya que su director, Graeme Lowdon, confirmó que el equipo quiere al menos un piloto experimentado para su primera temporada en la Fórmula 1 en 2026.

Sin embargo, es posible que Alpine disponga de una plaza vacante para el 2026, especialmente porque ni Jack Doohan ni Franco Colapinto han logrado destacar al acompañar a Pierre Gasly. Alpine podría contar con una plaza disponible.

Además, es posible que Red Bull también esté en busca de un nuevo piloto, ya que Yuki Tsunoda no tiene contrato más allá del 2025 y ha logrado sólo siete puntos en 12 carreras para el equipo principal. Ha sumado apenas siete puntos en 12 carreras.

Un posible regreso de Pérez a Red Bull se interpretaría como un giro inesperado y embarazoso para el equipo, pero podría ser justamente el referente experimentado que necesitan para afrontar una temporada 2026 crucial.

Una cosa es segura: las dificultades de Tsunoda y Liam Lawson en el RB21 durante el 2025 han realzado el valor de Pérez, ya que equipos de toda la parrilla están notando lo que logró en el 2024 en comparación con el rendimiento de esos pilotos en la temporada siguiente.

Pérez ya confirmó que se han mantenido conversaciones con varios equipos sobre la posible vuelta a la Fórmula 1 para el piloto de 35 años y seis victorias en Grandes Premios.

