Lewis Hamilton, Ferrari, Belgium, 2025

¡Hamilton insinúa su RETIRO de la F1!

Lewis Hamilton vivió una tarde que preferiría olvidar en el Hungaroring. Al finalizar la sesión, sus frustraciones se hicieron evidentes y no dudó en afirmar que Ferrari debería considerar otras opciones en cuanto a pilotos.

Después de una esperanzadora remontada en Bélgica, donde fue nombrado "Driver of the Day", se había despertado la ilusión de disfrutar de otro buen fin de semana en Hungría, justo antes del receso de verano.

Con Charles Leclerc en la pole position, parecía que Ferrari tenía todo bajo control. Sin embargo, para Hamilton las cosas resultaron muy diferentes: el siete veces campeón mundial se estrelló en Q2, terminando en la duodécima posición, mientras veía cómo su compañero de equipo acaparaba los reflectores en Budapest.

Colapso total

Aunque Hamilton es conocido por sus reacciones emocionales al final de cada sesión, esta vez su desánimo se hizo palpable ante las cámaras de Sky Sports. En la radio comentó con evidente frustración: "Cada vez, la misma historia".

El piloto no escatimó en autocríticas: "Siempre es mi culpa. Me siento completamente inútil. El equipo no tiene problemas, ya se nota que el coche puede llegar a la pole". Finalmente, llegó a sugerir que quizás era momento de replantearse la elección de pilotos: "Tal vez deberían optar por otro piloto", sentenció.

Estas declaraciones reflejan una gran frustración y abren la discusión sobre el futuro del siete veces campeón en la competición.

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Hungaroring Bélgica
