F1 Hoy: Cambios drásticos para Alonso en Aston Martin; Estrella de Real Madrid quiere llegar a Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Aston Martin Lagonda, la empresa matriz de la prestigiosa marca británica, ha encontrado un comprador interesado en adquirir su participación minoritaria en el equipo de Fórmula 1, lo que podría traer inestabilidad a Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Williams ha implementado cambios importantes en la organización de su escudería de Fórmula 1 en búsqueda de apoyar a Carlos Sainz y Alex Albon. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton pronostica momentos emotivos durante el receso de verano de la Fórmula 1 tras un arranque complicado en Ferrari. ::: LEER MÁS

Thibaut Courtois, el portero belga del Real Madrid, ha dejado entrever su pasión por el mundo del motor. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!