¡Estrella del REAL MADRID quiere competir en la F1!
¡Estrella del REAL MADRID quiere competir en la F1!
Thibaut Courtois, el portero belga del Real Madrid, ha dejado entrever su pasión por el mundo del motor.
En una entrevista con Sporza confesó que, una vez termine su carrera futbolística, su sueño es competir en una GT3. "Dejar el fútbol y lanzarme a las pistas en una GT3 sería un sueño hecho realidad", declaró con entusiasmo.
Aun así, Courtois y su escudería TC Racing tienen planes aún más ambiciosos, apuntando hacia la Fórmula 2 e, incluso, la Fórmula 1.
El equipo, activo en la Fórmula 4 española desde 2024, ya está trazando la ruta hacia el Eurocup 3, lo que les permitirá competir –por ejemplo– en el circuito de Spa. Además, han creado una división de esports para descubrir jóvenes talentos que puedan dar el salto a las carreras reales, siguiendo el ejemplo de Max Verstappen.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Courtois sobre el futuro de TC Racing
El propio portero, que mide dos metros, no puede competir en monoplazas, pero como propietario ve muchas oportunidades de crecer en el mundo del motor.
"Puede que la Fórmula 1 sea un reto muy grande, pero nuestro sueño es ascender a la Fórmula 3 y luego, con suerte, llegar a la Fórmula 2", afirmó. Sabe que para lograrlo necesitará contar con un gran aliado, por lo que sigue en la búsqueda del socio ideal.
La afición de Courtois por el automovilismo ya no es ningún secreto. Durante la pandemia participó en varias Virtual Grands Prix y recientemente fue visto en Spa-Francorchamps, donde tuvo el honor de agitar la bandera de meta.
Imparable en su carrera, el belga tiene la firme intención de dejar una huella imborrable en el mundo del motor, tal como lo hizo en el fútbol.
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Checo puede ACABAR con la carrera de Colapinto!
- hace 1 minuto
Hamilton entrega PELIGROSAS palabras para Ferrari
- hace 12 minutos
Checo, Colapinto y lo ÚLTIMO de la parrilla de F1 para 2026
- 1 hour ago
¡Estrella del REAL MADRID quiere competir en la F1!
- 1 hour ago
¿Y Antonelli? ¡Red Bull da permiso a Verstappen para MERCEDES!
- 1 hour ago
La legendaria pista de F1 que Lewis Hamilton hizo famosa está lista para regresar
- 1 hour ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto