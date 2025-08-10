¡Estrella del REAL MADRID quiere competir en la F1!

Thibaut Courtois, el portero belga del Real Madrid, ha dejado entrever su pasión por el mundo del motor.

En una entrevista con Sporza confesó que, una vez termine su carrera futbolística, su sueño es competir en una GT3. "Dejar el fútbol y lanzarme a las pistas en una GT3 sería un sueño hecho realidad", declaró con entusiasmo.

Aun así, Courtois y su escudería TC Racing tienen planes aún más ambiciosos, apuntando hacia la Fórmula 2 e, incluso, la Fórmula 1.

El equipo, activo en la Fórmula 4 española desde 2024, ya está trazando la ruta hacia el Eurocup 3, lo que les permitirá competir –por ejemplo– en el circuito de Spa. Además, han creado una división de esports para descubrir jóvenes talentos que puedan dar el salto a las carreras reales, siguiendo el ejemplo de Max Verstappen.

Courtois sobre el futuro de TC Racing

El propio portero, que mide dos metros, no puede competir en monoplazas, pero como propietario ve muchas oportunidades de crecer en el mundo del motor.

"Puede que la Fórmula 1 sea un reto muy grande, pero nuestro sueño es ascender a la Fórmula 3 y luego, con suerte, llegar a la Fórmula 2", afirmó. Sabe que para lograrlo necesitará contar con un gran aliado, por lo que sigue en la búsqueda del socio ideal.

La afición de Courtois por el automovilismo ya no es ningún secreto. Durante la pandemia participó en varias Virtual Grands Prix y recientemente fue visto en Spa-Francorchamps, donde tuvo el honor de agitar la bandera de meta.

Imparable en su carrera, el belga tiene la firme intención de dejar una huella imborrable en el mundo del motor, tal como lo hizo en el fútbol.

