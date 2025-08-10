Los DRÁSTICOS cambios en Williams que fortalecen a Sainz

Williams ha implementado cambios importantes en la organización de su escudería de Fórmula 1 en búsqueda de apoyar a Carlos Sainz y Alex Albon.

El equipo británico nombró a un nuevo Director de Operaciones, con James Vowles al mando. Desde el 1 de septiembre, Axel Kruse asumirá el puesto tras la salida de Fred Brousseau, quien regresa a Canadá.

Kruse, que ya cuenta con experiencia en la categoría tras desempeñarse como Director de Operaciones en Sauber, afronta ahora un nuevo reto en la F1. El ingeniero expresó su entusiasmo y afirmó que el equipo tiene una gran ambición y un impulso notable.

En sus palabras, "Estoy muy contento de unirme a Williams Racing y no veo la hora de empezar. Este equipo es un ícono en la Fórmula 1, y su energía y profesionalismo se hicieron evidentes cuando logramos el segundo puesto en el campeonato de constructores. Aunque aún queda trabajo por hacer, nuestro objetivo debe ser liderar en la tabla de posiciones."

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

