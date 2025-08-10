Hamilton entrega PELIGROSAS palabras para Ferrari
Hamilton entrega PELIGROSAS palabras para Ferrari
Lewis Hamilton pronostica momentos emotivos durante el receso de verano de la Fórmula 1 tras un arranque complicado en Ferrari.
El siete veces campeón mundial aún no ha subido al podio con la escudería italiana, quedando eclipsado por su compañero Charles Leclerc, mientras ambos se sitúan detrás del excompañero de Mercedes, George Russell, en la clasificación de pilotos.
Tras el Gran Premio de Hungría, equipos y pilotos disfrutarán de un parón obligatorio, y Hamilton ya ha compartido sus planes para desconectar en estas semanas sin carreras.
El británico reconoció que su adaptación a este ilustre equipo no ha sido tan fluida como esperaba, ya que se enfrenta al reto de adaptar los procesos a su propio estilo.
Hamilton: Todo lo que quiero es contribuir
"Solo Dios sabe cuántas temporadas difíciles he atravesado", confesó. "Esta, sin duda, ha sido la más intensa desde el punto de vista profesional. Adaptarme a una nueva cultura y a un equipo diferente no ha sido sencillo; ha supuesto un verdadero desafío."
"Necesito desconectar, recargar energías, disfrutar con mis hijos, reír y soltarme. Estoy seguro de que en algún momento derramaré algunas lágrimas, y creo que eso es saludable. Sin embargo, la emoción de competir sigue intacta, me apasiona lo que hago."
"Me encanta vestir de rojo y trabajar con este equipo, en el que confío plenamente. Es difícil de explicar; con mi anterior escudería también se sentía esa conexión, pero con el tiempo se consolida una verdadera camaradería. Veo la pasión que hay en el equipo y solo quiero aportar lo máximo posible, tanto en la pista como mejorando en otros aspectos detrás de escenas."
