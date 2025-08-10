¡Cuidado, Alonso! Aston Martin se DESVINCULA su equipo de F1

Aston Martin Lagonda, la empresa matriz de la prestigiosa marca británica, ha encontrado un comprador interesado en adquirir su participación minoritaria en el equipo de Fórmula 1, lo que podría traer inestabilidad a Fernando Alonso.

Según informó PlanetF1, anteriormente, la firma había anunciado su intención de retirarse de la gestión directa de la escudería, aunque seguirá vinculada como patrocinador titular.

En marzo, el fabricante comunicó su plan de vender parte de sus acciones en el equipo para mejorar la liquidez corporativa. La operación, estimada en unos 110 millones de libras, se llevará a cabo durante el tercer trimestre de este año.

El CEO Adrian Hallmark comentó a Bloomberg que el acuerdo aún está en negociación y, de concretarse, se valoraría el equipo en aproximadamente 2,4 mil millones de libras.

Nombre Aston Martin sigue en F1

Lawrence Stroll continuará al frente de la escudería. El consorcio que dirige posee actualmente el 27,67% de Aston Martin y aspira a aumentar esa participación al 33% en el futuro.

Aunque Aston Martin Lagonda se retira como accionista, el equipo seguirá compitiendo con el nombre Aston Martin gracias a un acuerdo a largo plazo que garantiza la continuidad de la colaboración comercial, aunque sin injerencia directa.

