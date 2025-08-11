close global

﻿
Colapinto photo for bio

F1 Franco Colapinto Hoy: Futuro en peligro; Todo sobre los asientos disponible

F1 Franco Colapinto Hoy: Futuro en peligro; Todo sobre los asientos disponible

Colapinto photo for bio

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 10 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez, Franco Colapinto y lo ÚLTIMO de la parrilla de F1 para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez puede ACABAR con la carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Peligra el argentino? Pierre Gasly revela llegada de FICHAJE para Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: CEO de Alpine confirma la mejor noticia para su futuro. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Los MILLONES que le costará a Alpine la CRISIS que vive con el argentino. ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Franco Colapinto Checo Pérez Alpine Pierre Gasly
F1 Hoy: Todo sobre la parrilla de 2026; Checo pone en riesgo a un joven piloto
Formula 1

F1 Hoy: Todo sobre la parrilla de 2026; Checo pone en riesgo a un joven piloto

  • Ayer 22:00
Los DRÁSTICOS cambios en Williams que fortalecen a Sainz
Williams

Los DRÁSTICOS cambios en Williams que fortalecen a Sainz

  • Ayer 21:00

Formula 1

Cadillac ARREGLA TODO con el próximo compañero de Checo

  • hace 14 minutos
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Futuro en peligro; Todo sobre los asientos disponible

  • 1 hour ago
Formula 1

F1 Hoy: Todo sobre la parrilla de 2026; Checo pone en riesgo a un joven piloto

  • Ayer 22:00
Williams

Los DRÁSTICOS cambios en Williams que fortalecen a Sainz

  • Ayer 21:00
Aston Martin

¡Cuidado, Alonso! Aston Martin se DESVINCULA su equipo de F1

  • Ayer 20:00
Ferrari

Revelan conversaciones PRIVADAS de Ferrari con Vasseur

  • Ayer 19:27
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
100.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
30.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

